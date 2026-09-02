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AGENDA · Thannenkirch

Atelier Bretzel Thannenkirch

mercredi 21 octobre 2026 · Thannenkirch

Atelier Bretzel Thannenkirch

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
19 rue du Haut-Koenigsbourg
Ville
68590 Thannenkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif

Thannenkirch

Atelier Bretzel

19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin. Une expérience gourmande, conviviale et authentique.
Une expérience 100% alsacienne ! Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique aux pieds du château du Haut-Koenigsbourg et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin.

Une expérience gourmande, conviviale et authentique.   .

19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 03 93 41  christine@ateliersbiotine.fr

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English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of a unique bakery and learn how to make your own pretzels from start to finish. A delicious, friendly, and authentic experience.

L’événement Atelier Bretzel Thannenkirch a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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