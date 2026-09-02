Informations pratiques

Thannenkirch

Atelier Bretzel

19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 09:30:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin. Une expérience gourmande, conviviale et authentique.

Une expérience 100% alsacienne ! Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique aux pieds du château du Haut-Koenigsbourg et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin.

Une expérience gourmande, conviviale et authentique. .

19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 03 93 41 christine@ateliersbiotine.fr

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English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of a unique bakery and learn how to make your own pretzels from start to finish. A delicious, friendly, and authentic experience.

L’événement Atelier Bretzel Thannenkirch a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr