Atelier Bretzel Thannenkirch
mercredi 21 octobre 2026 · Thannenkirch
Informations pratiques
Thannenkirch
Atelier Bretzel
19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin. Une expérience gourmande, conviviale et authentique.
Une expérience 100% alsacienne ! Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un fournil atypique aux pieds du château du Haut-Koenigsbourg et apprenez à réaliser vos Bretzels du début à la fin.
Une expérience gourmande, conviviale et authentique. .
19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 03 93 41 christine@ateliersbiotine.fr
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English :
Immerse yourself in the warm atmosphere of a unique bakery and learn how to make your own pretzels from start to finish. A delicious, friendly, and authentic experience.
L’événement Atelier Bretzel Thannenkirch a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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