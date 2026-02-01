Atelier Brico Médiathèque Coutances

Atelier Brico

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier Brico à la médiathèque. Dès 6 ans. .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50205 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Brico

L’événement Atelier Brico Coutances a été mis à jour le 2026-02-02 par Coutances Tourisme