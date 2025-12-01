Atelier brico déco de Noël Bibliothèque André Malraux Paris

Atelier brico déco de Noël Bibliothèque André Malraux Paris mercredi 17 décembre 2025.

Différents ateliers

seront proposés. Il s’agit que chacun, quel que soit son âge, puisse un peu

« bricoler »…

Des anges de

Noël, des rennes, des sapins, des petites décorations à suspendre, en laine et carton, du

Recup’art avec création de mini-tableaux….

Un moment pour

se dégourdir les doigts dans la bonne humeur en attendant les fêtes !

Fabriquer un élément de décoration de Noël ou bien un petit présent pour quelqu’un qu’on aime.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Ateliers en accès libre tout public à partir de 6 ans, rotation sur ateliers.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

début : 2025-12-17T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T15:00:00+02:00_2025-12-17T17:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/