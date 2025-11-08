Atelier brico-dingo La Ferté-Saint-Aubin
Atelier brico-dingo La Ferté-Saint-Aubin samedi 8 novembre 2025.
Atelier brico-dingo
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Atelier brico-dingo Cornefripouille, viens avec nous fabriquer ta Cornebidouille !
Nom d’un pétard de cafard, un atelier pour fabriquer ta marionnette Cornebidouille ? Ouiiiii, accourez petits galopins, Laetitia vous accueillera avec joie samedi matin ;-).
Atelier brico-dingo Cornefripouille, viens avec nous fabriquer ta Cornebidouille !
Nom d’un pétard de cafard, un atelier pour fabriquer ta marionnette Cornebidouille ? Ouiiiii, accourez petits galopins, Laetitia vous accueillera avec joie samedi matin ;-).
Atelier à partir de 6 ans, sur inscription
ℹ Bibliothèque municipale • 5 rue Aristide Briand • La Ferté Saint-Aubin
02 38 76 63 27 .
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27
English :
DIY workshop Cornefripouille, come with us to make your Cornebidouille!
Name of a cockroach firecracker, a workshop to make your Cornebidouille puppet? Come one, come all, Laetitia will be delighted to welcome you on Saturday morning ;-).
German :
Bastel-Workshop Cornefripouille, komm mit uns und mach deinen Cornebidouille
Was für eine Kakerlake, ein Workshop, um deine Marionette Cornebidouille zu basteln? Jaiiiii, kommt, ihr kleinen Galopper, Laetitia wird euch am Samstagmorgen mit Freude empfangen ;-).
Italiano :
Laboratorio di bricolage Cornefripouille, vieni a fare la tua Cornebidouille con noi!
In nome dei petardi di scarafaggio, vi piacerebbe un laboratorio per realizzare il vostro pupazzo Cornebidouille? Venite tutti, Laetitia sarà lieta di accogliervi sabato mattina ;-).
Espanol :
Taller de bricolaje Cornefripouille, ¡ven a hacer tu Cornebidouille con nosotros!
En nombre de las cucarachas petardas, ¿le apetece un taller para fabricar su propia marioneta Cornebidouille? Venga uno, vengan todos, Laetitia estará encantada de recibirle el sábado por la mañana ;-).
L’événement Atelier brico-dingo La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN