Atelier brico en famille Librairie Au Fil des Pages Guéret

mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Au Fil des Pages · Guéret

Informations pratiques

Guéret

Atelier brico en famille

Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

La Berlue vous propose un atelier brico en famille avec 123 parents .

Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 71 99 79 berlue@protonmail.com

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English : Atelier brico en famille

L’événement Atelier brico en famille Guéret a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Guéret