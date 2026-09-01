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Atelier brico en famille Librairie Au Fil des Pages Guéret

mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Au Fil des Pages · Guéret

Atelier brico en famille Librairie Au Fil des Pages Guéret

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Librairie Au Fil des Pages
Adresse
4 Grande Rue
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Atelier brico en famille

Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

La Berlue vous propose un atelier brico en famille avec 123 parents   .

Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 71 99 79  berlue@protonmail.com

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English : Atelier brico en famille

L’événement Atelier brico en famille Guéret a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Guéret

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