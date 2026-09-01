AGENDA · Guéret
Atelier brico en famille Librairie Au Fil des Pages Guéret
mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Au Fil des Pages · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Atelier brico en famille
Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
La Berlue vous propose un atelier brico en famille avec 123 parents .
Librairie Au Fil des Pages 4 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 71 99 79 berlue@protonmail.com
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English : Atelier brico en famille
L’événement Atelier brico en famille Guéret a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Guéret
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