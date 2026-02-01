Atelier brico Fessenheim
Atelier brico Fessenheim mardi 17 février 2026.
Atelier brico
3 rue des Prés Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Cet atelier créatif, précédé d’une lecture d’album, permettra aux participants de laisser libre cours à leur imagination tout en réalisant des créations colorées et originales autour de l’univers floral. Pour les 5 ans et + 0 .
3 rue des Prés Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02 mediatheque@fessenheim.fr
