Atelier brico Fessenheim

Atelier brico

3 rue des Prés Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Cet atelier créatif, précédé d’une lecture d’album, permettra aux participants de laisser libre cours à leur imagination tout en réalisant des créations colorées et originales autour de l’univers floral. Pour les 5 ans et + 0 .

3 rue des Prés Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02 mediatheque@fessenheim.fr

