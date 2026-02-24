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Atelier brico-récup La Tambouille Préfailles

Atelier brico-récup La Tambouille Préfailles mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : La Tambouille

Adresse : 9 quai du Commandant l'Herminier

Ville : 44210 Préfailles

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Préfailles

Atelier brico-récup

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Rien ne se perd, tout se crée l’aventure brico-récup’ de Camille !  
  Au programme 

Laissez place à l’imagination ! Pour ces ateliers animés par Les Ateliers de Maia, Camille invite les enfants à explorer l’univers infini de la récupération.

On observe, on détourne et on transforme. À partir de matériaux du quotidien et de petits trésors oubliés, chaque enfant deviendra un apprenti magicien de la matière. C’est l’occasion idéale pour s’initier au bricolage de manière ludique, tout en apprenant à porter un nouveau regard sur nos objets de tous les jours.

Le mot d’ordre ? Créativité libre et bonne humeur !   .

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65  camille.olivier444@gmail.com

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English :

Nothing is lost, everything is created: Camille’s DIY adventure!

L’événement Atelier brico-récup Préfailles a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic

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