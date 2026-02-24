Atelier brico-récup La Tambouille Préfailles

Préfailles

Atelier brico-récup

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Rien ne se perd, tout se crée l’aventure brico-récup’ de Camille !

Au programme

Laissez place à l’imagination ! Pour ces ateliers animés par Les Ateliers de Maia, Camille invite les enfants à explorer l’univers infini de la récupération.

On observe, on détourne et on transforme. À partir de matériaux du quotidien et de petits trésors oubliés, chaque enfant deviendra un apprenti magicien de la matière. C’est l’occasion idéale pour s’initier au bricolage de manière ludique, tout en apprenant à porter un nouveau regard sur nos objets de tous les jours.

Le mot d’ordre ? Créativité libre et bonne humeur ! .

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

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English :

Nothing is lost, everything is created: Camille’s DIY adventure!

L’événement Atelier brico-récup Préfailles a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic