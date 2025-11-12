ATELIER BRICO’CONTER ARTS Béziers
ATELIER BRICO’CONTER ARTS Béziers mercredi 12 novembre 2025.
ATELIER BRICO’CONTER ARTS
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
À la manière de… propose une lecture d’albums ou de documentaires jeunesse consacrés à un grand artiste, suivie d’un atelier créatif inspiré de son œuvre. Chaque enfant repartira avec sa création.
Dès 6 ans Sur inscription. .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
À la manière de? invites children to discover an artist through readings, then create a work inspired by him or her. They’ll take their work home with them.
German :
À la manière de? lädt Kinder dazu ein, einen Künstler durch Lektüre zu entdecken und dann ein von ihm inspiriertes Werk zu schaffen. Die Kinder nehmen ihr Werk mit nach Hause.
Italiano :
À la manière de? invita i bambini a scoprire un artista attraverso delle letture e poi a creare un’opera ispirata a lui o a lei. Torneranno a casa con il loro lavoro.
Espanol :
À la manière de… invita a los niños a descubrir a un artista a través de lecturas y a crear después una obra inspirada en él. Se irán a casa con su obra.
