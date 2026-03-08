ATELIER BRICO’CONTER Béziers

ATELIER BRICO’CONTER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Créez une histoire sonore et ses illustrations avec les bibliothécaires.

Une séance de lecture pas comme les autres ! Les bibliothécaires accompagnent les enfants dans la création d’une histoire sonore grâce à une conteuse audio. Puis, place à l’imagination les jeunes auteurs inventent ensemble les illustrations de leur conte. La conteuse audio est ensuite accessible en autonomie au pôle enfance.

Dès 6 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Create an audio story and illustrations with the librarians.

