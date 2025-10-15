ATELIER BRICO’CONTER HALLOWEEN Béziers

ATELIER BRICO’CONTER HALLOWEEN Béziers mercredi 15 octobre 2025.

ATELIER BRICO’CONTER HALLOWEEN

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Lecture d’albums jeunesse puis atelier créatif pour fêter Halloween comme il se doit. Les enfants repartiront avec leur propre réalisation colorée et unique.

Lecture d’albums jeunesse puis atelier créatif pour fêter Halloween comme il se doit. Les enfants repartiront avec leur propre réalisation colorée et unique.

Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Reading of children?s books, followed by a creative workshop to celebrate Halloween in style. Children will leave with their own colorful and unique creations.

German :

Lesen von Jugendbüchern und anschließender Kreativworkshop, um Halloween gebührend zu feiern. Die Kinder werden mit ihren eigenen farbenfrohen und einzigartigen Kreationen nach Hause gehen.

Italiano :

Una lettura di libri per bambini seguita da un laboratorio creativo per festeggiare Halloween in grande stile. I bambini torneranno a casa con la loro creazione colorata e unica.

Espanol :

Una lectura de libros infantiles seguida de un taller creativo para celebrar Halloween por todo lo alto. Los niños se irán a casa con su propia creación colorida y única.

L’événement ATELIER BRICO’CONTER HALLOWEEN Béziers a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE