Atelier bricolage bois Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains vendredi 20 février 2026.
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Viens fabriquer un automate simple à partir de matériaux de récupération, sur une thématique marine.
Découvre les rouages de la mécanique et repars avec ta création animée !
Dès 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 90 03 contact@girondemakers.fr
