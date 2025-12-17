Atelier bricolage bois Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Atelier bricolage bois

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Gratuit

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Viens fabriquer un automate simple à partir de matériaux de récupération, sur une thématique marine.

Découvre les rouages de la mécanique et repars avec ta création animée !

Dès 8 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 90 03 contact@girondemakers.fr

English : Atelier bricolage bois

