Atelier Bricolage de Noël Bibliothèque Cerizay

Atelier Bricolage de Noël Bibliothèque Cerizay vendredi 28 novembre 2025.

Atelier Bricolage de Noël

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Boissons chaudes, papotages, cliquetis d’aiguilles et de ciseaux pour préparer Noël des décorations au crochet, des

pliages de papier, du bricolage avec de vieux livres, des pommes de pin… tout est permis. Novice ou expert, vous êtes

les bienvenus pour cette soirée spéciale avant les fêtes.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

English : Atelier Bricolage de Noël

German : Atelier Bricolage de Noël

Italiano :

Espanol : Atelier Bricolage de Noël

L’événement Atelier Bricolage de Noël Cerizay a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais