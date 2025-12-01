Atelier Bricolage de Noël Grosbreuil

Atelier Bricolage de Noël Grosbreuil samedi 13 décembre 2025.

Atelier Bricolage de Noël

Médiathèque Grosbreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

  .

Médiathèque Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Bricolage de Noël Grosbreuil a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral