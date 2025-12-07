Atelier bricolage de Noël Ouzouer-sous-Bellegarde
Ouzouer-sous-Bellegarde Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
2025-12-07
Ateliers bricolage de Noël de 10h à 12h. 2€/enfant. Buvette sur place. Réservation obligatoire ape.bellegarde.quiers@gmail.com 2 .
Ouzouer-sous-Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire ape.bellegarde.quiers@gmail.com
English :
Christmas craft workshop
German :
Weihnachtsbastelstunde
Italiano :
Laboratorio artigianale di Natale
Espanol :
Taller de manualidades navideñas
