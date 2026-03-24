Atelier bricolage de Pâques Salle Roger Brissaud Le Vigen

Atelier bricolage de Pâques 8 Place de la Briance Le Vigen 2026-03-28

Atelier bricolage de Pâques Salle Roger Brissaud Le Vigen samedi 28 mars 2026.

Atelier bricolage de Pâques

Salle Roger Brissaud 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Organisé par l’association Graines de culture de la Briance , les enfants sont conviés à un atelier bricolage pour les festivités de Pâques.

Les jeunes participants doivent être accompagné d’un adulte.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Salle Roger Brissaud 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 26 48 88 

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English : Atelier bricolage de Pâques

L’événement Atelier bricolage de Pâques Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole

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