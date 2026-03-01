Atelier bricolage de Pâques pour enfants

Place Napoléon Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28 2026-04-01

Venez créer et décorer vos bricolages de Pâques dans une ambiance conviviale ! Des œufs en chocolat seront offerts à tous les participants. Animation organisée par l’association des commerçants, Sarrebourg Cœur de Ville, en collaboration avec l’Association de l’ARCAL.Enfants

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Place Napoléon Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est sarrebourgcoeurdeville@gmail.com

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English :

Come and create and decorate your Easter crafts in a friendly atmosphere! Chocolate eggs will be offered to all participants. Organized by the Sarrebourg C?ur de Ville retail association, in collaboration with the ARCAL association.

L’événement Atelier bricolage de Pâques pour enfants Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG