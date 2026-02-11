Atelier bricolage enfant La chenille qui fait des trous Vecqueville
Atelier bricolage enfant La chenille qui fait des trous Vecqueville mercredi 25 février 2026.
Atelier bricolage enfant La chenille qui fait des trous
Médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Tout public
Les enfants à partir de 5 ans sont conviés à la Médiathèque de Vecqueville pour un atelier à partir de l’album La chenille qui fait des trous .
Sur inscription .
Médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49
