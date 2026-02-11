Atelier bricolage enfant La chenille qui fait des trous Vecqueville

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-02-25
Tout public
Les enfants à partir de 5 ans sont conviés à la Médiathèque de Vecqueville pour un atelier à partir de l’album La chenille qui fait des trous .
Sur inscription   .

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49 

