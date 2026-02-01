Atelier bricolage et histoires Velles
Atelier bricolage et histoires Velles mardi 17 février 2026.
Atelier bricolage et histoires
Rue des Anciens Combattants Velles Indre
Histoires et Atelier autour du cirque , animation à partir de 5 ans.
Goûter offert par la municipalité de Velles. .
Rue des Anciens Combattants Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
English :
Vacation special! On the program: readings, a manual activity for 5/10 year-olds, a snack offered by the Velles municipality, a make-up workshop by a professional L’Atelier d’Amandine followed by Loup Garou games for all ages 9 and up.
