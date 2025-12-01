Atelier Bricolage étoiles de Noël Place de la Loi Baume-les-Dames

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

2025-12-17 14:00:00

2025-12-17

2025-12-17

Préparez votre décoration hivernale avec la confection d’étoiles naturelles.

Goûter participatif après l’atelier.

Entrée libre. Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

