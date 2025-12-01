Atelier Bricolage étoiles de Noël Place de la Loi Baume-les-Dames
Atelier Bricolage étoiles de Noël Place de la Loi Baume-les-Dames mercredi 17 décembre 2025.
Atelier Bricolage étoiles de Noël
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Préparez votre décoration hivernale avec la confection d’étoiles naturelles.
Goûter participatif après l’atelier.
Entrée libre. Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
English : Atelier Bricolage étoiles de Noël
German : Atelier Bricolage étoiles de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Bricolage étoiles de Noël Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS