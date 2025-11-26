Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Brix

Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Brix mercredi 26 novembre 2025.

Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes

Médiathèque 12 rue Bertin Mangon Brix Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-26

A partir de 6 ans 1h30 min gratuit.   .

Médiathèque 12 rue Bertin Mangon Brix 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 93 35  bibliothequebrix@orange.fr

English : Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Brix a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire