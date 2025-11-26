Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Brix
Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Brix mercredi 26 novembre 2025.
Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes
Médiathèque 12 rue Bertin Mangon Brix Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
A partir de 6 ans 1h30 min gratuit. .
Médiathèque 12 rue Bertin Mangon Brix 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 93 35 bibliothequebrix@orange.fr
English : Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Brix a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire