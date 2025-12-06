Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Saussemesnil
Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Médiathèque Saussemesnil samedi 6 décembre 2025.
Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes
Médiathèque 1 Maison Guerotte Saussemesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
A partir de 6 ans -1h 30 min gratuit. .
Médiathèque 1 Maison Guerotte Saussemesnil 50700 Manche Normandie +33 2 33 21 09 27 biblio.sauxemesnil@orange.fr
English : Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier bricolage > Fabrication de marionnettes Saussemesnil a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire