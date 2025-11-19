Atelier bricolage fabrique ton calendrier de l’avent Ajain

Atelier bricolage fabrique ton calendrier de l’avent

Bibliothèque Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Atelier bricolage à partir de 4 ans. Les enfants vont pouvoir fabriquer eux-mêmes leur calendrier de l’avent ! Animation sur inscription par téléphone ou mail, nombre de places limité. .

Bibliothèque Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

