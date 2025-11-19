Atelier bricolage fabrique ton calendrier de l’avent Ajain
Bibliothèque Ajain Creuse
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Atelier bricolage à partir de 4 ans. Les enfants vont pouvoir fabriquer eux-mêmes leur calendrier de l’avent ! Animation sur inscription par téléphone ou mail, nombre de places limité. .
Bibliothèque Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
