Atelier bricolage Fête des mamies

18 place de la mairie Sermersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Créations personnalisées,

Des idées créatives pour chérir et surprendre les mamies

Pourquoi participer ?

Un moment convivial et chaleureux,

Des idées originales de cadeaux à offrir à vos mamies

enfants de 3 à 11 ans . .

18 place de la mairie Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 79 04 23 sermanimations@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier bricolage Fête des mamies Sermersheim a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Grand Ried