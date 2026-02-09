Atelier bricolage Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier bricolage Centre Culturel La Marchoise Gençay mercredi 18 mars 2026.
Atelier bricolage
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Création d’un moulin à noix
Enfants 7 ans et +
Animé par Jean-Jacques et Piere CHEVRIER.
Atelier ouvert à tous sur inscription. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
