ATELIER BRICOLAGE Joinville samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tout public

Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !

Rendez-vous à la médiathèque de Joinville

Gratuit pour les enfants à partir de 7 ans. .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

L’événement ATELIER BRICOLAGE Joinville a été mis à jour le 2025-10-12 par Antenne de Joinville