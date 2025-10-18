Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER BRICOLAGE Joinville samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tout public
Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !
Rendez-vous à la médiathèque de Joinville
Gratuit pour les enfants à partir de 7 ans.   .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04  biblio.joinville2@orange.fr

