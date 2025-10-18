ATELIER BRICOLAGE Joinville
ATELIER BRICOLAGE Joinville samedi 18 octobre 2025.
ATELIER BRICOLAGE
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Tout public
Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !
Rendez-vous à la médiathèque de Joinville
Gratuit pour les enfants à partir de 7 ans. .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER BRICOLAGE Joinville a été mis à jour le 2025-10-12 par Antenne de Joinville