Atelier bricolage Joinville
Atelier bricolage Joinville samedi 7 février 2026.
Atelier bricolage
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Tout public
Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !
Rendez-vous à la médiathèque de Joinville, la réservation est conseillée.
Gratuit et prévu pour les enfants à partir de 7 ans. .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier bricolage Joinville a été mis à jour le 2026-01-29 par Antenne de Joinville