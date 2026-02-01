Atelier bricolage Joinville

Atelier bricolage

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Tout public

Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !

Rendez-vous à la médiathèque de Joinville, la réservation est conseillée.

Gratuit et prévu pour les enfants à partir de 7 ans. .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

