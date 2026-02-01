Atelier bricolage Joinville

Atelier bricolage Joinville samedi 7 février 2026.

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

2026-02-07
2026-02-07

2026-02-07

Tout public
Tu aimes construire, découper, coller, créer avec tes mains ? Cet atelier est fait pour toi !
Rendez-vous à la médiathèque de Joinville, la réservation est conseillée.
Gratuit et prévu pour les enfants à partir de 7 ans.   .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04  biblio.joinville2@orange.fr

