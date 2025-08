Atelier Bricolage Kaysersberg Vignoble

Atelier Bricolage Kaysersberg Vignoble mercredi 3 décembre 2025.

Atelier Bricolage

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Découpage, collage et même coloriage ! En avant pour de belles création. Pour les enfants dès 6 ans.

Cher amis créatif et jeune artiste, rendez-vous pour une session de bricolage sur la thématique du moment ou de l’actualité, parfois même entrecoupée d’histoires !

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

Cutting, pasting and even coloring! Let’s get creative! For children aged 6 and over.

German :

Ausschneiden, collagieren und sogar ausmalen! Auf geht’s zu tollen Kreationen. Für Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Tagliare, incollare e persino colorare! Diventiamo creativi! Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Recortar, pegar e incluso colorear ¡Pongámonos creativos! Para niños a partir de 6 años.

