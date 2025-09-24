Atelier bricolage La Chapelle-Taillefert
Atelier bricolage La Chapelle-Taillefert mercredi 24 septembre 2025.
Bibliothèque La Chapelle-Taillefert Creuse
Atelier bricolage avec Tracey Shough, artiste plasticienne, dans le cadre de l’exposition « Lectures Mutantes ». A partir de 10 ans. .
Bibliothèque La Chapelle-Taillefert 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
L’événement Atelier bricolage La Chapelle-Taillefert a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Grand Guéret