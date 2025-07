Atelier Bricolage Lapoutroie

Atelier Bricolage Lapoutroie jeudi 30 octobre 2025.

Atelier Bricolage

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-30

En avant pour de belles décorations automnales avec des galets. Session pour les enfants entre 7 et 10 ans.

Cher amis créatif et jeune artiste, rendez-vous pour une session de bricolage.

Pour les enfants entre 7 et 10 ans. 0 .

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

Let’s go for beautiful autumn decorations with pebbles. Session for children aged 7 to 10.

German :

Auf geht’s zu schönen Herbstdekorationen mit Kieselsteinen. Sitzung für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren.

Italiano :

Prepariamo delle bellissime decorazioni autunnali con i sassolini. Sessione per bambini dai 7 ai 10 anni.

Espanol :

Pongámonos manos a la obra con unas preciosas decoraciones otoñales con guijarros. Sesión para niños de 7 a 10 años.

