Atelier Bricolage Lapoutroie
Atelier Bricolage Lapoutroie jeudi 16 avril 2026.
Lapoutroie
Atelier Bricolage
41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
En avant pour un atelier de bricolage thématique. Session pour les enfants entre 7 et 12 ans.
Cher amis créatif et jeune artiste, rendez-vous pour une session de bricolage.
Pour les enfants entre 7 et 12 ans. 0 .
41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr
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English :
Let’s go for a themed craft workshop. Session for children aged 7 to 12.
L’événement Atelier Bricolage Lapoutroie a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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