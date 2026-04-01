Lapoutroie

Atelier Bricolage

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

En avant pour un atelier de bricolage thématique. Session pour les enfants entre 7 et 12 ans.

Cher amis créatif et jeune artiste, rendez-vous pour une session de bricolage.

Pour les enfants entre 7 et 12 ans. 0 .

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

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English :

Let’s go for a themed craft workshop. Session for children aged 7 to 12.

L’événement Atelier Bricolage Lapoutroie a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg