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Atelier Bricolage Lapoutroie

Atelier Bricolage Lapoutroie

Atelier Bricolage Lapoutroie jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 41 Rue du Général Dufieux

Ville : 68650 Lapoutroie

Département : Haut-Rhin

Début : 2026-04-16T10:00:00

Fin : 2026-04-16T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0

Lapoutroie

Atelier Bricolage

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :
2026-04-16

En avant pour un atelier de bricolage thématique. Session pour les enfants entre 7 et 12 ans.
Cher amis créatif et jeune artiste, rendez-vous pour une session de bricolage.

Pour les enfants entre 7 et 12 ans. 0  .

41 Rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78  mediatheque@lapoutroie.fr

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English :

Let’s go for a themed craft workshop. Session for children aged 7 to 12.

L’événement Atelier Bricolage Lapoutroie a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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