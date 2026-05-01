Atelier Bricolage Maison de la Vie Citoyenne Intercommunal Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Atelier Bricolage

Maison de la Vie Citoyenne Intercommunal 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-24 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous invite à participer à un atelier bricolage de création de jeux à base d’objets récupérés, de jeux incomplets ou abîmés ; n’hésitez pas à apporter des jeux qui dorment dans vos placards pour créer de nouveaux supports ludiques.

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous invite à participer à un atelier bricolage de création de jeux à base d’objets récupérés, de jeux incomplets ou abîmés ; n’hésitez pas à apporter des jeux qui dorment dans vos placards pour créer de nouveaux supports ludiques. Les compétences de bricoleur/bricoleuse sont les bienvenues ! Défis 10 jours sans écrans ou comment parler des écrans avec nos enfants, trouver des alternatives aux écrans, passer du temps en famille… Un programme d’activités riche à partager en famille ! .

Maison de la Vie Citoyenne Intercommunal 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 30 98 mvci.amicale@free.fr

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English : Atelier Bricolage

The Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale invites you to take part in a DIY workshop to create games from recycled objects, incomplete or damaged games; feel free to bring any games sleeping in your cupboards to create new play materials.

L’événement Atelier Bricolage Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Lauzun