Atelier bricolage nature de Noël et bredalas nature – Hirtzfelden
Atelier bricolage nature de Noël et bredalas nature – Hirtzfelden dimanche 14 décembre 2025.
Haut-Rhin
Atelier bricolage nature de Noël et bredalas nature rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez fabriquer des décorations de Noël à base d’éléments naturels puis, en cuisine, réalisez des bredalas à déguster ensemble. .
rue de Bâle
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
