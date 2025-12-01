Atelier bricolage nature de Noël et bredalas nature – Hirtzfelden

Haut-Rhin

Atelier bricolage nature de Noël et bredalas nature rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez fabriquer des décorations de Noël à base d’éléments naturels puis, en cuisine, réalisez des bredalas à déguster ensemble. .

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

