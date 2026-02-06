Atelier bricolage nature et musique verte Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Atelier bricolage nature et musique verte

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Gratuit

Début : 2026-04-15

Guidés par les animateurs, apprenez à vous servir de la nature pour bricoler et fabriquer de petits objets.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

With the help of our guides, learn how to use nature to tinker and make small objects.

