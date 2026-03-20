Atelier bricolage papier collé et bois flotté Bréhal Bréhal
Atelier bricolage papier collé et bois flotté Bréhal Bréhal mercredi 1 avril 2026.
Atelier bricolage papier collé et bois flotté
Bréhal 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 15:30:00
Date(s) :
2026-04-01
La médiathèque, avec Chantal Dupont, artiste amateur, propose un atelier papier collé et bois flotté pour créer de jolies décorations sur le thème de Pâques. Gratuit.
A partir de 7 ans Jauge limitée, inscription conseillée. .
Bréhal 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : Atelier bricolage papier collé et bois flotté
L’événement Atelier bricolage papier collé et bois flotté Bréhal a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer
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