Atelier bricolage papier collé et bois flotté Bréhal Bréhal

Atelier bricolage papier collé et bois flotté

Bréhal 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01

La médiathèque, avec Chantal Dupont, artiste amateur, propose un atelier papier collé et bois flotté pour créer de jolies décorations sur le thème de Pâques. Gratuit.

A partir de 7 ans Jauge limitée, inscription conseillée. .

Bréhal 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Atelier bricolage papier collé et bois flotté

L’événement Atelier bricolage papier collé et bois flotté Bréhal a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer