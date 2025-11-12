Atelier bricolage Percy Percy-en-Normandie

Atelier bricolage

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12 12:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Viens bricoler à la médiathèque ! Chacun repartira avec sa création. Atelier créatif pour les 5-8 ans, sur inscription. .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Atelier bricolage

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bricolage Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles