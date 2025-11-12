Atelier bricolage Percy Percy-en-Normandie
Atelier bricolage Percy Percy-en-Normandie mercredi 12 novembre 2025.
Atelier bricolage
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 10:30:00
fin : 2025-11-12 12:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Viens bricoler à la médiathèque ! Chacun repartira avec sa création. Atelier créatif pour les 5-8 ans, sur inscription. .
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
