Atelier bricolage Percy Percy-en-Normandie

Atelier bricolage Percy Percy-en-Normandie mercredi 12 novembre 2025.

Atelier bricolage

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Viens bricoler à la médiathèque ! Chacun repartira avec sa création. Atelier créatif pour les 5-8 ans, sur inscription.   .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49  mediatheques@villedieuintercom.fr

