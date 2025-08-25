Atelier Bricolage pliage de livres Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Atelier Bricolage pliage de livres Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames jeudi 19 février 2026.

Atelier Bricolage pliage de livres

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Transformez de vieux livres en sculptures de papier pour leur donner une seconde vie et décorer la médiathèque à l’occasion du Salon du Livre.

Goûter participatif après l’atelier.

Sur inscription auprès de la médiathèque. Tout public. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumeslesdames.org

