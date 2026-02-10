Atelier bricolage pour les enfants Centre Culturel La Marchoise Gençay Mercredi 18 mars, 14h30 Sur inscription, 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

création d’un moulin à noix

Avec une noix, des bouts de bois et de la corde, fabriquez un jouet qui tourne comme un hélicoptère !

Animé par Jean-Jacques et Pierre Chevrier

Matériel fourni

De 14h30 à 15h30

À partir de 7ans

Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

Sur inscription

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T15:30:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



