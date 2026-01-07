Atelier bricolage Seltz

Atelier bricolage

2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 15:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Ateliers de bricolage, pour les enfants de 3 à 9 ans. Places limitées, inscription souhaitée.

Atelier de bricolage, pour enfants de 3 à 5 ans et enfants de 6 à 9 ans. Places limitées, inscription souhaitée.

2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

Craft workshops for children aged 3 to 9. Places are limited, please register.

