Atelier Bricolage théâtre d’ombres Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits
Atelier Bricolage théâtre d’ombres Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 31 octobre 2025.
Atelier Bricolage théâtre d’ombres
Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
.
Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Bricolage théâtre d’ombres Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral