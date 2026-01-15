Atelier bricolage Tribal Quizz et bracelets Massaï

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Atelier de bricolage pour découvrir la faune et la flore du Kenya

Avec les bibliothécaires, partez à la découverte de la culture, de la flore et de la faune du Kenya lors d’un quiz amusant avant de réaliser un bracelet en perle de papier sur le modèle des bijoux Massaï.

Atelier destiné aux enfants de 6 à 9 ans. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do-it-yourself workshop to discover Kenya’s flora and fauna

L’événement Atelier bricolage Tribal Quizz et bracelets Massaï Obernai a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme d’Obernai