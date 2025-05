Atelier bricolage Un cadeau fait main pour la fête des mères ! – Bouxwiller, 14 mai 2025 14:30, Bouxwiller.

À l’approche de la Fête des mères, les bénévoles de l’Association des Amis du Musée invitent les enfants à un atelier créatif aussi doux qu’original.

Au programme fabrication et décoration d’un petit panier personnalisé à offrir à leur maman un geste touchant pour exprimer leur affection avec cœur et créativité.

Ce moment ludique et artistique sera également l’occasion, avec une médiatrice du musée, de voyager dans le temps à la découverte des cadeaux faits main d’autrefois : poupées de chiffon, silhouettes en bois peint… Des présents simples, mais chargés d’émotion, qui racontent une autre époque. .

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 61 03 69 contact@museedupaysdehanau.eu

English :

In the run-up to Mother?s Day, volunteers from the Association des Amis du Musée invite children to a creative workshop that?s as sweet as it is original.

German :

Da der Muttertag vor der Tür steht, laden die Freiwilligen des Vereins der Freunde des Museums Kinder zu einem süßen und originellen Kreativworkshop ein.

Italiano :

In vista della Festa della Mamma, i volontari dell’Associazione Amici del Museo invitano i bambini a partecipare a un laboratorio creativo tanto dolce quanto originale.

Espanol :

En vísperas del Día de la Madre, los voluntarios de la Asociación de Amigos del Museo invitan a los niños a un taller creativo tan dulce como original.

