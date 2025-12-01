Atelier bricolage VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Atelier bricolage
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
2025-12-10
Venez bricoler à la médiathèque ! Père Noël, sapin, flocon… Chacun repartira avec sa création. De 5 à 8 ans, sur inscription. .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
