Atelier bricolage Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 15:30:00
2026-02-26
Rendez-vous à la médiathèque pour un atelier brico spécial Moyen-Âge. Chacun repartira avec sa création. De 5 à 8 ans, sur inscription. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Atelier bricolage
