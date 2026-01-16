Atelier bricolage Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier bricolage

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Rendez-vous à la médiathèque pour un atelier brico spécial Moyen-Âge. Chacun repartira avec sa création. De 5 à 8 ans, sur inscription. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Atelier bricolage

