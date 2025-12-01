Atelier bricolages de Noël Marlenheim
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-10 14:30:00
Un atelier pour fabriquer et décorer un petit sapin de noël à partir de pommes de pin.
Sur inscription, pour les enfants à partir de 6 ans.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim.
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
L’événement Atelier bricolages de Noël Marlenheim a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble