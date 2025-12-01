Atelier bricolages de Noël Marlenheim

Atelier bricolages de Noël

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 14:30:00

2025-12-10

Un atelier pour fabriquer et décorer un petit sapin de noël à partir de pommes de pin.

Sur inscription, pour les enfants à partir de 6 ans.

Organisé par la Médiathèque de Marlenheim.

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

