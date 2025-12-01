ATELIER BRICOLAGES DE NOËL

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

En partenariat avec l’association des parents d’élèves, venez créer des centres de table et des décoration de Noël.

Si vous le souhaitez vous pourrez laisser vos créations qui seront vendues au marché de Noël au profit de l’APE.

En partenariat avec l’association des parents d’élèves, venez créer des centres de table et des décoration de Noël.

Si vous le souhaitez vous pourrez laisser vos créations qui seront vendues au marché de Noël au profit de l’APE. .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15

English :

In partnership with the Parents’ Association, come and create table centerpieces and Christmas decorations.

If you wish, you can leave your creations to be sold at the Christmas market in aid of the Parents’ Association.

L’événement ATELIER BRICOLAGES DE NOËL Vialas a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère