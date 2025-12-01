Atelier Bricoler et virevolter Studio Shifts Le Havre

Atelier Bricoler et virevolter

Studio Shifts 6 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Bricoler et Virevolter! est une proposition de Malgven Gerbes, chorégraphe et de Marie-Alix Dalle, plasticienne.

Nous souhaitons à travers cette collaboration partager avec vos enfants des approches qui nous sont chères autour de la danse et des arts plastiques dans nos lieux respectifs.

Pour Malgven, c’est l’envie de partager une approche dynamique et créative du mouvement spiraler, tourner, sauter… Partager aussi en tant qu’enfant ses idées et de les réaliser avec d’autres enfants.

Pour Marie-Alix, c’est l’envie de partager les plaisirs simples qu’offre le bricolage la satisfaction de créer avec peu de choses et développer ainsi son imaginaire, la joie de fabriquer avec ses mains à plusieurs.

De 7 à 10 ans

Réservation obligatoire via marie-alix@les400coups.fr .

Studio Shifts 6 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

