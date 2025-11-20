Atelier Brico’nature “Gîte à Chauve-souris” MJC Berlioz Pau
Atelier Brico’nature “Gîte à Chauve-souris”
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Présentation Les chauves-souris sont des animaux en danger,pour les aider et favoriser leur présence en ville, nous réaliserons des gîtes en bois pour leur offrir un peu de répit…
Public De 6 à 99 ans (enfants accompagnés). .
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine commun.vivant@gmail.com
