Atelier bricopage Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin
Atelier bricopage Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin mercredi 1 avril 2026.
Atelier bricopage
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez participer à notre atelier bricopage, un rendez-vous régulier artistique, manuel et culturel destiné aux enfants de 7 à 11 ans.
Activité gratuite sur inscription, animée par Marie Noëlle. .
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr
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English : Atelier bricopage
L’événement Atelier bricopage Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides