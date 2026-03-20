Atelier bricopage Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin

Atelier bricopage

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez participer à notre atelier bricopage, un rendez-vous régulier artistique, manuel et culturel destiné aux enfants de 7 à 11 ans.

Activité gratuite sur inscription, animée par Marie Noëlle. .

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

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English : Atelier bricopage

L’événement Atelier bricopage Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides