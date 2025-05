Atelier Brico’patrimoine – Site de Pierre Aiguë Saint-Aignan-Grandlieu, 11 juin 2025 08:00, Saint-Aignan-Grandlieu.

Atelier Brico’patrimoine 11 juin – 26 août Site de Pierre Aiguë Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-11T10:00:00+02:00 – 2025-06-11T11:00:00+02:00

Fin : 2025-08-26T10:00:00+02:00 – 2025-08-26T11:00:00+02:00

ATELIER BRICO-PATRIMOINE

Avec cette animation, les enfants de 4 à 6 ans vont découvrir le patrimoine en s’amusant !

Pour cet atelier, petits et grands partiront à la rencontre de la cité engloutie d’Herbauges, une histoire fascinante contée à travers un Kamishibaï qui éveillera l’imaginaire des enfants. Ensuite place à la découverte du lieu pour explorer un paysage empreint de mystères et chargé d’histoire.

Pour conclure cette aventure, un atelier de bricolage permettra aux enfants de donner libre cours à leur créativité en fabriquant des souvenirs uniques inspirés de la légende et du lieu visité.

Un moment de découverte, de partage et de création à vivre en famille !

___________________________

Rendez-vous pour un atelier Brico’patrimoine sur le thème de la cité engloutie d’Herbauges de 10h à 11h les :

Mercredi 11 juin

Mardi 29 juillet

Mardi 26 août

D’autres ateliers sont proposés les mercredi 25 juin, mardi 15 juillet et mardi 12 août à Saint-Rachoux sur le thème des vikings.

___________________________

INFORMATIONS PRATIQUES

De 10h à 11h

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Prévoir des chaussures pratiques et une tenue confortable pour les enfants.

La présence des parents est obligatoire.

Gratuit – Sur inscription sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr ou au 07 64 47 76 59. (les inscriptions concernent uniquement les enfants, les accompagnateurs n’ont pas besoin de s’inscrire).

Site de Pierre Aiguë Route du lac 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.saint-aignan-grandlieu.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764477659 »}] [{« link »: « http://www.saint-aignan-grandlieu.fr »}]

Partez à la découverte de la cité engloutie d’Herbauges, une histoire fascinante racontée en Kamishibaï qui éveillera l’imaginaire des enfants. Puis, explorez un lieu mystérieux et chargé d’histoire… atelier patrimoine