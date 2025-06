Atelier bridge Salle Municipal Lannilis 4 juillet 2025 13:30

Finistère

Atelier bridge Salle Municipal Chemin des Dames Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 13:30:00

fin : 2025-07-25 17:30:00

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-07

2025-07-11

2025-07-14

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-25

2025-07-28

2025-08-01

2025-08-04

2025-08-08

2025-08-11

2025-08-15

2025-08-18

2025-08-22

2025-08-25

2025-08-29

Les joueurs de bridge continuent leur activité en juillet et août, dans la salle Chemin des Dames, les lundis et vendredis de 13h30 à 17h30. Et vous accueillent petits et grand locaux et voyageurs pour jouer ou découvrir le bridge avec eux . .

Salle Municipal Chemin des Dames

Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 86 96 67 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bridge Lannilis a été mis à jour le 2025-06-24 par OT PAYS DES ABERS